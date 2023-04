Bundesliga: un supporter de Schalke 04 décède durant le match contre le Bayer Leverkusen

Schalke 04 recevait le Bayer Leverkusen lors de la 26e journée de Bundesliga. Les visiteurs ont remporté une nette victoire sur le score de 3-0 grâce à des buts de Jeremie Frimpong (50e), Florian Wirtz (61e) et Sardar Azmoun (90e). Mais après la rencontre, le club de Schalke a annoncé une triste nouvelle.

Le Bayer Leverkusen a également tenu à réagir : « Nos condoléances et nos pensées vont à la famille, aux amis et à toute la famille de Schalke 04. Aujourd’hui, le football n’est pas la chose la plus importante. »