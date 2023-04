La grande finale de Miss Mons, c’est ce samedi: «La cité du Doudou va enfin réélire son ambassadrice de charme»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Créée en 1996, l’élection de Miss Mons, devenue ensuite Mademoiselle Mons et Miss Région Montoise, avait disparu suite aux années Covid et au décès de Chantal Dequenne. Mais Frédérique Wattier a décidé de reprendre l’organisation et de relancer le concours. Elle explique les raisons de sa décision et nous détaille la soirée de samedi.