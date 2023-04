Un premier roman pour Marianne Dispa: une partie de l’intrigue se déroule à Mouscron, la ville de son enfance

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Parcourir la France, de Lille à Saint-Rémy-de-Provence en passant par Paris, au gré de ses études puis de sa profession dans le secteur touristique, n’a jamais fait oublier à Marianne Dispa ses liens forts avec Mouscron. Aujourd’hui, la jeune femme sort un premier roman, « La Société des livres retrouvés », dont une partie de l’intrigue se déroule dans la Cité des Hurlus, où elle a passé son enfance et son adolescence. Et plus précisément le centre culturel, que la romancière a bien connu.