Une vingtaine de personnes évacuées lors d’un incendie dans une maison de repos à Hal

« L’incendie a été constaté vers 18h50, une équipe des pompiers s’est rendue sur place, de même que la police, la Croix-Rouge et des collaborateurs de la ville de Hal », a fait part le bourgmestre. « Une vingtaine de résidents ont été évacués immédiatement par les services d’aide et accueilli dans un centre communautaire. Ils ont reçu à boire et à manger et ont pu se remettre des événements. Les proches ont immédiatement été avertis », a-t-il ajouté.

Les pompiers ont entre-temps pu éteindre l’incendie qui n’a pas fait de victimes. Mais les flammes ont causé des dégâts notamment à l’installation électrique.