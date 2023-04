Spectaculaire accident d’un Verviétois à Flémalle: l’assureur Ethias prendra les frais en charge et a mis en place une cellule psychologique

Si les différents clubs sont en train de s’organiser pour tenter de trouver de nouveaux points de chutes provisoires, l’heure est déjà au bilan matériel. « Nous sommes l’assureur du bâtiment touché », nous indique Vincent Pastuszenko, Inspecteur et Head of business developpement chez Ethias. « Dans le cadre des assurances bâtiment, il y a toujours une garantie ‘heurt de véhicule’. Ici, l’assureur du bâtiment a la main sur le règlement de sinistre. »

Jeudi dernier, la Mercedes de Sofiane Kiyine, un Verviétois de 25 ans, a traversé un des murs du hall omnisports de Flémalle, à près de cinq mètres de hauteur. Arrivé à vive allure sur le quai du Halage, il a percuté le rond-point, ce qui a eu pour conséquences un « effet tremplin ». Dans notre édition de ce samedi, on vous le disait : le footballeur risque bel et bien des poursuites judiciaires devant le tribunal de police de Liège. Mais en attendant, il faudra faire des réparations…

La commune de Flémalle ne devra donc pas délier les cordons de la bourse. Il en sera de même pour les mesures conservatoires du bien. « Vu l’ouverture dans la façade, il est important d’éviter d’étendre les dégâts. Des mesures conservatoires, cela peut être par exemple le bâchage. Ici, vu les vents annoncés, on a prévu une obturation du trou causé par le passage du véhicule. Là aussi, on a fait appel à une société. On prendra en charge ces frais-là aussi, sans discuter. Un assureur ne va jamais refuser de prendre en charge des frais destinés à protéger un bien sinistré. »