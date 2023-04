«Honteux», «c’est du vol», «il est où le handicap?»: les téléspectateurs de «Pékin Express» accusent la production de «favoritisme»

Ce samedi soir, RTL Club diffusait un nouvel épisode de la saison 17 de « Pékin Express ». L’objectif pour les cinq binômes toujours en lice ? Décrocher leur ticket pour le Brésil. Un véritable challenge, surtout pour les deux sœurs Alexandra et Laura, qui avaient écopé d’un handicap. Pour rappel, la semaine dernière, le duo avait loupé le duel final, mais pioché une enveloppe non éliminatoire. Tout au long de l’étape, Alexandra et Laura étaient donc accompagnée d’une danseuse de samba, Sofia, censée faire quelques pas de danse sur le trajet. Un handicap « pas très handicapant », selon de nombreux téléspectateurs, qui se sont exprimés à ce sujet sur Twitter.

Ce sentiment de favoritisme a été exacerbé au moment du duel final, qui a opposé les deux soeurs au binôme d’inconnues, Angie et Nathalie. Pour cette dernière épreuve, le handicap était « réduit de moitié ». Concrètement, la danseuse de samba fut libérée de ses frou-frou et de ses talons pour accompagner Laura, qui affrontait Nathalie. Assez sportive, la danseuse, censée handicaper Laura, l’a plutôt aidée.

Ce retournement de situation a finalement provoqué la victoire des deux soeurs et l’élimination du binôme d’inconnues. De quoi agacer encore plus les téléspectateurs, qui ne voulaient pas voir partir leurs chouchous Nathalie et Angie. Lesquelles avaient d’ailleurs écopé d’un handicap beaucoup plus pesant il y a deux semaines, avec Étienne, ancien candidat de l’émission, connu pour son extrême lenteur.