Polémique en France: un joueur écarté par son entraîneur car il refuse de rompre le ramadan durant les jours de match

Ce dimanche, le FC Nantes affronte Reims pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, l’entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré a décidé d’écarter Jaouen Hadjam dans le groupe nantais. Et les raisons de ce choix font polémique en France.

En effet, l’entraîneur nantais avait demandé à tous ses joueurs de renoncer au jeûne du ramadan ce dimanche. Une demande refusée par l’international algérien. En conférence de presse, Antoine Kombouaré a expliqué : « Je les (les joueurs musulmans) ai rencontrés. On a discuté. On travaille de façon à ce que ça se passe bien et c’est souvent le cas. Il y a la volonté que le week-end, les joueurs soient au top pour faire gagner l’équipe. »