La Région soutient les refuges bruxellois avec un nouvel appel à subventions

Chaque année, plus de 5.000 animaux transitent par les refuges bruxellois. Parmi eux, on retrouve principalement des chats et des chiens mais aussi des oiseaux, des reptiles ou des rongeurs. Ils sont recueillis et soignés dans les neuf refuges agréés de la Région bruxelloise. Sensibilisation, sauvetage, éducation… Leur travail est important et contribue à une vie harmonieuse entre tous les habitants de la Région.

Face à ce constat, le ministre bruxellois du Bien-être animal a décidé de lancer un nouvel appel à subventions, afin de soutenir les refuges bruxellois. Ceux-ci pourront obtenir un montant allant jusque 7.000 € en vue d’aménager leurs installations, pour l’achat de matériel et d’équipement ou encore pour la participation aux frais engendrés par les soins vétérinaires et l’achat de nourriture et de jouets.