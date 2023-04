Davantage d’embouteillages le soir que le matin sur nos autoroutes wallonnes: voici pourquoi!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La situation peut sembler paradoxale, mais elle est loin de l’être. Vias a comparé les temps de parcours sur autoroute le matin vers Bruxelles au départ de quatre grandes villes de Wallonie : Tournai, Mons, Namur et Liège. Charleroi n’a pas été retenu car l’A54 vient se greffe sur l’E19 qui part de Mons.

L’Institut a fait le même exercice le soir, depuis la capitale vers les quatre agglomérations. Il a pris comme périodes de référence la quinzaine qui a précédé le lock-down de mars 2020 et le mois de février 2023 hors congés de carnaval.

10 % de bouchons en moins le matin

Pour les heures de pointe du matin, nous sommes mieux lotis qu’avant le Covid. Un automobiliste liégeois a ainsi vu le temps passé dans l’embouteillage se réduire de 10 %. En 2023, il ne lui faut plus que 74 minutes au lieu de 82 pour monter à Bruxelles.

En 2020, les ralentissements représentaient 52 % du temps de parcours lorsqu’il s’effectue sans encombre. Trois ans plus tard, ce taux n’est plus que de 29 %. Le même phénomène s’observe pour Namur avec un recul de 11 % de la durée des bouchons et pour Tournai (-6 %). Par contre, la situation a empiré pour les Montois. L’aggravation est certes légère (+1 %), mais l’amélioration est substantielle pour les autres villes.

« Cet allongement des temps de parcours entre Mons et Bruxelles s’explique par les travaux sur la route en 2023 », indique Benoît Godart, porte-parole de l’Institut.

Le Liégeois perd 2 minutes le soir

Les statistiques de Vias sont tout autre pour les heures de pointe du soir. Le Liégeois perd deux minutes de plus qu’en 2020 : +11 minutes pour le Montois qui rendre chez lui, +7 minutes pour le Tournaisien. Le Namurois est quasiment statu quo.

