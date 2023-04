La star de «The Big Bang Theory» Kaley Cuoco a accouché de son premier enfant: elle dévoile le prénom et un adorable cliché du bébé (photo)

Carnet rose pour l’actrice de 37 ans et son compagnon, l’acteur Tom Pelphrey.

« Je vous présente Matilda Carmine Richie Pelphrey, la nouvelle lumière de nos vies », écrit Kaley Cuoco sur son compte Instagram, en légende d’une photo de son premier enfant né ce jeudi 30 mars.

L’actrice américaine, connue pour son rôle de Penny dans la sitcom « The Big Bang Theory » et celui de Cassandra Bowden dans la série « The Flight Attendant », a donné naissance à une petite fille prénommée Matilda.