Guerre en Ukraine:pertes humaines au sein des forces russes également liées à la consommation d’alcool

Selon des estimations occidentales, les forces russes pourraient compter plus de 200.000 morts et blessés dans leurs rangs, mais dans de nombreux cas, ces pertes ne seraient pas dues aux combats.

La consommation excessive d’alcool est omniprésente dans une grande partie de la société russe et est tacitement acceptée comme faisant partie de la vie des soldats, y compris au combat, ajoute-t-il. Parmi les autres causes principales de pertes non liées au combat figurent également une piètre formation au maniement des armes, des accidents de la route et des complications liées à la météo, telles que l’hypothermie.