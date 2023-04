Fusillade à Anderlecht: quatre coups de feu tirés, la victime a pris deux balles dans la jambe!

La police de Bruxelles Midi (Anderlecht, Saint-Gilles & Forest) a été appelée ce samedi soir, vers 22 h 45, à intervenir pour une fusillade qui venait de faire une victime dans la rue Brogniez, à Anderlecht. Quatre coups de feu avaient été tirés et la victime avait été touchée par deux balles à la jambe. « Au départ, on nous avait signalé des coups de feu à la place Bara, mais les traces de sang ont finalement ramené nos équipes à un salon de coiffure de la rue Brogniez. La victime se trouvait devant ce salon de coiffure lorsqu’un véhicule dans lequel se trouvait le tireur est passé devant. Le tireur a fait feu à quatre reprises depuis ce véhicule et a ensuite pris la fuite en direction de Clemenceau. La victime présentait quant à elle deux impacts de balle. Ses jours n’étaient heureusement pas en danger et elle a été emmenée à l’hôpital Saint-Pierre », explique Sarah Frederickx, porte-parole de la police de Bruxelles Midi.

Le périmètre d’exclusion judiciaire mis en place par la police de Bruxelles Midi n’a été levé que vers 01 h 40 du matin, après le passage sur place du laboratoire scientifique de la police fédérale. Selon nos informations, cette fusillade faisait suite à une « dispute » qui avait eu lieu entre le tireur et sa victime ; tireur et victime qui se connaissaient. Le tireur, qui a fait feu avec une arme de poing, a par conséquent déjà été identifié et son domicile perquisitionné, mais, à l’heure d’écrire ces lignes, il courait toujours dans la nature.