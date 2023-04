Allan Neuzy, échevin d’Anderlecht sur le Plan d’Action Climat: «Un plan qui donne une ligne de conduite pour les années à venir»

Le collège a présenté le Plan d’Action Climat, qu’est-ce qu’il contient ?

Le plan contient 73 actions pour atteindre les objectifs fixés. On aurait pu les démultiplier mais en réalité, c’est un plan qui va évoluer avec le temps. Certaines actions vont parfois être complètement différentes au moment où elles vont être mises en œuvre. Il s’agissait d’arrêter nos ambitions et de les matérialiser dans ces 73 actions, qui ne devront pas toutes être réalisées en 2023. Ce serait bien, mais ça sera impossible. Certaines actions vont devoir être entamées le plus tôt possible, et certaines seront lancées plus tard. Il faudra voir alors si le contexte ne nous oblige pas à les adapter. On a décidé du nombre de 73 actions car on estime que c’est le chiffre le plus réaliste et en même temps suffisamment ambitieux. Il ne s’agissait pas de mettre un plan climat qui serait impossible à suivre mais un plan qui suit les ambitions, qui ne sont pas petites, de diminution et d’atténuation des différents effets.

de videos

Quelles sont les grandes lignes qui dirigent ces 73 actions ?