Challenge La Meuse: Stéphane Koninckx détrôné, Sonja Vernikov indomptable à Cornesse! (+ vidéos)

Durant cette course, on voyait rapidement un groupe de 3 se détacher du reste du peloton avec Stéphane Koninckx, en tête, qui gardait ses poursuivants à une distance respectable. C’est durant les 2 derniers kilomètres que Julien Claessens, qui avait passé la course à la deuxième position, a décidé d’accélérer. Il revenait sur Stéphane à 50 mètres de la ligne et l’emportait pour quelques centimètres après un sprint rocambolesque. Il détrônait ainsi le leader du challenge. Manu Ordonnez venait de son côté compléter le podium.

Sonja Vernikov sur une autre planète

Du côté féminin, Sonja Vernikov s’isolait vite en tête et filait vers une nouvelle victoire. Quelques minutes plus tard, on pouvait voir débouler un duo de la même famille composé de Julia et Camille Jaminet. Julia prenait la deuxième place et Camille la troisième. Sachant que Camille partage sa vie avec Julien Claessens, leurs venues sur le jogging en amoureux aura été fructueuse avec un succès et une place sur le podium. Que demander de plus ?