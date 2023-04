Caroline, une chocolatière de Chimay, a participé à l’exposition du Bel Œuf: «Nous avons eu des retours exceptionnels»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

,Connue pour ses macarons et ses pâtisseries, Caroline, gérante de l’établissement MaCaro’n Co à Chimay, a ajouté une corde à son arc. Depuis quelques mois, elle travaille le chocolat. Alors qu’elle souhaitait tester son savoir-faire et sa créativité, elle a pris part à l’exposition du Bel Œuf.