Vers un possible grand changement pour l’émission mythique «Place Royale» de RTL-TVi? «Il y a la matière, et il y a l’intérêt du public qui m’en parle tout le temps...»

« On est quelque part dans la grande tradition. J’ai l’impression qu’un duo pour une matinale, c’est l’ADN de bel RTL », nous dit Thomas de Bergeyck. Il n’a pas tort. Lui-même, en tant qu’auditeur, se souvient de Fred Bastien accompagné d’une certaine… Sandrine Dans (déjà) et de Barbara Mertens avec Pascal Vrebos. « Ce duo fonctionnait tellement bien. Il y avait une réelle complicité entre eux », se souvient Thomas qui, dès lundi, formera un nouveau duo avec sa copine Sandrine, déjà en place depuis plus de deux ans. Une association qui s’annonce gagnante, tant l’un et l’autre connaissent bien l’exercice et sont appréciés des auditeurs.

Oui ! Elle s’est surtout créée en jouant dans les pièces du Télévie ensemble. Ça rapproche. J’ai d’ailleurs un rapport particulier aux deux Sandrine (Dans et Corman) ! C’est lié au fait qu’on a presque le même âge, même si on n’a pas tout à fait commencé à RTL en même temps. Moi, ça fait 20 ans pile cette semaine ! Je me souviens de leurs débuts ! On est aujourd’hui comme des camarades de classe. Et je n’ai aucun doute sur la complicité que Sandrine et moi aurons à l’antenne. D’autant plus qu’on a chacun une passion pour les jeux de mots ! Sandrine a une intelligence futée, je sais qu’elle rebondira sur mes jeux de mots et en fera.

Oui, et il y a donc beaucoup de pression car cet horaire génère beaucoup d’audience.

Il y a clairement la volonté de redevenir numéro un sur ce créneau…

On l’a été pendant longtemps. On est challengé tout le temps. C’est clairement le moment où on doit aller chercher les auditeurs…

En retournant à un horaire très matinal, vous abandonnez votre émission d’info de 18 heures…

Oui et j’en suis très ému. Pendant trois ans, on a beaucoup travaillé sur cette émission, encore récemment on y faisait quelques changements. C’est comme un bébé que j’ai vu grandir, et qui continuera à grandir (bel RTL Soir sera désormais présenté par Philippe Callet, NDLR).

Vous aviez arrêté la matinale. Avez-vous réfléchi à deux fois avant de dire « oui » pour y revenir ?

Oui ! J’y ai beaucoup réfléchi. Quand j’ai quitté la matinale en 2018 j’avais besoin d’autre chose, les horaires matinaux ne sont pas faciles. Là, avec l’arrivée de Fred Herbays à la direction des radios, on sent une nouvelle dynamique. Il a beaucoup d’audace et le cran de bousculer les choses. Certes, cela a fait du mal à certaines personnes malheureusement, mais il faut que le navire reste à flot ! Les duos sur bel RTL sont souvent gagnants, mais ça va prendre du temps, et pas uniquement trois mois d’audience !

À quoi s’attendre dès lundi 7 heures ?

Tout est à inventer ! Ce que je peux promettre c’est que Sandrine et moi resterons pareils à nous-mêmes. Et quand quelque chose ne me plaira pas dans le débat, je le dirai ! Aujourd’hui, on ne peut plus être dans le lisse, c’est fini ! On va laisser ça à d’autres et jouer la carte de la sincérité. Enfin, on va se débarrasser du concept d’exhaustivité en matière d’info. Je donnerai une info cohérente à 7, 8 et 9 heures, et j’écrirai pendant l’émission.

Votre arrivée à la matinale enterre-t-elle définitivement la possibilité d’un retour périodique en télé de « Place royale » (l’émission complète en radio a disparu en janvier) ?