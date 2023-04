Plus de 500.000€ de subsides alloués pour des actions contre la pauvreté à Limbourg, Dison et Pepinster

C’est officiel : 33 projets locaux visant à lutter contre la pauvreté et à soutenir les personnes précarisées sont désormais soutenus par le Gouvernement wallon. Ces projets ont pour objectif de soutenir l’émancipation des personnes précarisées par l’accès à un emploi correctement rémunéré, au logement et au bien-être. Parmi ces 33 projets locaux, 3 sont situés en région verviétoise, et plus précisément à Limbourg, Dison et Pepinster.

Pour son projet « Coup de boost post-inondations : Innovations sociales, formations numériques et insertion socio-professionnelle à Limbourg », la Ville de Limbourg va recevoir la somme de 106.000 €. L’idée est de développer de nouvelles actions plus ciblées et innovantes au sein de la ville de Limbourg pour lutter contre la pauvreté et favoriser l’insertion socio-professionnelle de ses habitants.