Coup de gueule d’un habitant de Wardin (Bastogne) concernant les bus RGTR luxembourgeois: «Sur les 80 bus qui passent sur une journée, il n’y en a peut-être qu’un qui est rempli!»

Michel Hansen habite le village de Wardin dans la commune de Bastogne. Quelques jours après le témoignage de Christian relayé par nos confrères de RTL, ce villageois a lui aussi décidé de faire passer un coup de gueule. Ou plutôt une incompréhension. Ancien échevin bastognard, l’homme ne comprend pas l’utilité de ces bus luxembourgeois. « Il y a environ 80 bus qui passent quotidiennement dans le village de Wardin, à raison de quatre par heure. Et sur tous ces bus, je pense qu’il n’y en a qu’un qui est totalement rempli par jour. Ça n’a aucun sens », comment l’habitant de Wardin. « Je ne critique pas cette ligne de bus mais bien la façon dont elle est employée. En effet, je ne peux même pas les utiliser pour aller à Bastogne. On m’a dit que je devais prendre un bus TEC. »

Il y a deux ans, en janvier 2021, le ministre wallon de la mobilité, Philippe Henry avait annoncé la mise en place de sept nouvelles lignes de bus transfrontalières RGTR « gratuites et entièrement financées par le Grand-Duché de Luxembourg ». Deux ans plus tard, ces bus sont loin de faire l’unanimité dans les petits villages de la commune de Bastogne.

Lire aussi Un habitant de Bastogne ne peut plus emprunter gratuitement un bus luxembourgeois circulant sur notre territoire

Dans l’incompréhension la plus totale, Michel Hansen a souhaité trouver des réponses à ses questions en contactant la commune de Bastogne et le SPW. En vain. « Jusque maintenant, personne n’a su m’expliquer l’utilité de ces bus. C’est quand même fou de faire rouler autant de bus à vide à une époque où l’on prône l’écologie. On nous rappelle constamment de restreindre l’utilisation de notre voiture et lorsqu’on veut emprunter ce bus, on ne peut pas. Cherchez l’erreur ! »