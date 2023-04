La toute grande majorité des Belges ne devra pas travailler jusqu’à 67 ans, assure Alexander De Croo: «C’est une notion théorique»

Le chef du gouvernement fédéral était appelé à réagir à un sondage montrant que deux Flamands sur trois ne veulent pas travailler jusqu’à 67 ans. Selon le Grand Baromètre Ipsos-Le Soir-RTL-VTM-Het Laatste Nieuws, la moyenne nationale l’élève à 70% contre. Les Bruxellois sont ceux qui rejettent le moins la mesure (36% d’opinions favorables), alors que les Wallons sont les plus réfractaires (27% favorables).

Mais selon le Premier ministre, la grande majorité de Belges n’est pas concernée, car il existe une différence entre l’âge légal et l’âge effectif. Actuellement, la plupart des travailleurs prennent leur pension, non pas à 65 ans, mais à 62 ou 63 ans. «Ce qui est important, c’est la carrière», a déclaré le Premier ministre, évoquant une durée de 42 ou 43 ans.

Selon Alexander De Croo, l’âge de 67 ans est donc «un concept un peu théorique», pour ceux qui ont étudié plus longtemps et qui ont donc commencé à travailler plus tard.