«The Voice» (TF1): pourquoi la prestation de cette candidate a-t-elle marqué l’histoire de l’émission? (vidéo)

Ce samedi soir, TF1 diffusait le sixième épisode des auditions à l’aveugle de « The Voice : la plus belle voix ». L’occasion pour les coachs Amel Bent, Zazie, Vianney et Bigflo & Oli de composer leur équipe de talents, avant que celle-ci ne soit parfaitement complète la semaine prochaine. Par ailleurs, dans le prochain épisode, la production instaurera une nouvelle règle. Les coachs ayant atteint le nombre maximal de candidats dans leur équipe verront leur fauteuil rouge bloqué et ne pourront, dès lors, plus participer à la chasse aux talents.

Parmi les candidats du dernier épisode, se trouvait Mea, une jeune artiste qui s’est attaquée à du… Zazie ! Sa reinterprétation de « Je suis un homme » a conquis l’interprète originale de la chanson, qui fut la seule coach à s’être retournée, à la dernière minute. À l’instar de ses collègues, Zazie n’a pas eu l’occasion d’admirer de face la performance de Mea. Et pourtant, ça en valait le détour.