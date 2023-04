Abandonnée depuis 600 jours à la SPA de Verviers, Noxy recherche désespérément quelqu’un pour l’adopter

C’est un appel à l’aide qu’a lancé la Société Verviétoise pour la Protection des Animaux (SVPA) sur les réseaux sociaux. Voilà 600 ans jours que Noxy a été abandonnée au refuge. Cette malinoise de 8 ans et demi recherche désespérément quelqu’un pour l’adopter. Noxy est arrivée au refuge le 13 août 2021. « Voilà déjà plus d’un an et demi que mes seuls moments de plaisir sont la vue de ma laisse pour ma petite sortie quotidienne avec les bénévoles et le moment où on me tend ma gamelle », écrit la SVPA sur Facebook. « Et malgré tous les bons soins apportés par mes soigneurs, ça fait peu non ? Je crois que je mérite mieux que cette vie. »

« Honnêtement, je ne suis pas faite pour vivre en cage et je ne comprends pas pourquoi les gens ne s’intéressent pas à moi. » La chienne a quand même son petit caractère et accorde lentement sa confiance. « Mais une fois qu’elle est obtenue, je suis une vraie boule d’amour. J’ai également mes têtes quand il s’agit de m’entendre avec mes congénères mais ce n’est pas insurmontable non plus, loin de là. Je crois qu’il n’y a pas de défauts qui justifient ma situation. »

Noxy a été abandonnée il y a 600 ans jours. - SPVA

« Après tout, au cours de ma vie, j’ai bien vite remarqué que personne n’était parfait, alors pourquoi personne ne veut prendre le temps de me connaître ? Mes qualités surpassent largement mes petits ‘défauts’ et comme énormément de chiens en refuge, mon attitude en loge ne reflète pas celle que je présente une fois en dehors. » Noxy est alors décrite comme joueuse, affectueuse et obéissante, et marche sans problème en laisse. C’est également un chien adorable avec les personnes qu’elle connaît. Noxy ne veut pas finir sa vie en cage. - SPVA Finalement, tout ce que demande Noxy, c’est un foyer aimant qui peut lui proposer des sorties quotidiennes et un jardin où elle pourrait gambader en toute liberté. « Je ne suis même pas arrivée ici pour un défaut ou l’autre mais simplement parce qu’on avait plus le temps de s’occuper de moi. Le temps passe, chaque jour un peu plus, et j’ai peur de finir mes jours dans une cage, derrière des barreaux. »