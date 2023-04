Qui veut se lancer dans un nouveau commerce, rue Puits-en-Sock en Outremeuse à Liège, via Creashop?

Comme tel a déjà été le cas, c’est via l’action « CREaSHOP@Outremeuse » que cet appel est lancé. Un système qui permet au candidat-commerçant qui propose un projet innovant et qualitatif de pouvoir bénéficier d’un loyer progressif pendant les 3 premières années d’occupation de la surface calculée sur un loyer de base de 1.000 € dès la quatrième année.

« L’objectif de l’action « CREaSHOP@Outremeuse » est de redynamiser commercialement la rue Puits-en-Sock en encourageant l’autocréation d’emploi et le développement de produits de fabrication locale ou régionale. Les activités commerciales recherchées sont définies comme artisanales, productives et créatives. Elles peuvent être de type alimentaire à aspect qualitatif, hormis de l’HoReCa », précise la Ville de Liège par voie de communiqué, au travers de Maggy Yerna, échevine en charge du Développement économique et territorial.