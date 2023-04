Le Comité d’experts climat bruxellois pour une «densification intelligente»

Les experts recommandent de « poursuivre une densification intelligente, qualitative et abordable de Bruxelles ». Concernant les zones vertes inutilisées (friches) situées en zones de construction, telles que Wiels et Josaphat, « la Région pourrait miser sur un réensauvagement et la création de nature en n’affectant qu’une partie minimale de la surface à des programmes de construction ». « Des répartitions telles que 10-20 % de bâti, 20-30 % de parcs accessibles et 60 % de réserves naturelles urbaines seraient possibles », écrivent les experts.