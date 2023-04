A la pointe de l’île de la Boverie, l’Union Nautique de Liège fêtera ce mardi ses...150 ans!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Son bâtiment aux couleurs du club (blanc et vert) trône fièrement entre la Meuse et la Dérivation, face au pont de Fragnée. Depuis 150 ans -un fameux bail ! –, des rameurs liégeois y mettent chaque semaine leurs bateaux à l’eau pour effectuer de simples allers-retours pour les débutants, voire le tour de l’île complet pour les plus aguerris.

Depuis 150 ans, ce bâtiment fait véritablement partie de l’histoire et du paysage de Liège, même s’il est pourtant fort méconnu. « L’Union Nautique est née à la suite d’une dissidence avec le club des Sports Nautiques voisin (il est en effet situé au pied de la passerelle). Ce dernier a été fondé en 1860 et porte le matricule 1, explique Michel Orban, le président actuel. Nous, nous portons le matricule 7 et, dès la première année, nous comptions déjà 70 membres. »