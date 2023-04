BNP Paribas Fortis, banque la plus polluante du pays, pour une ONG et un collectif citoyen

L’initiative Move your Money, que l’on doit au mouvement citoyen Hart boven Hard et à l’ONG Faifin, a en effet désigné la banque comme étant la plus polluante du pays, faisant référence au «village de lignite» allemand de Lützerath, qui a été évacué au début de l’année.

Les organisateurs du prix ont distingué la banque car elle «fait tout son possible pour compromettre notre avenir».