Brendan Rodgers n’est plus le coach de Tielemans, Castagne, Faes et Praet à Leicester

Brendan Rodgers a été démis de son poste d’entraîneur du club de football de Leicester, dimanche, au lendemain d’une défaite 2-1 qui a relégué les Foxes en 19e et avant-dernière position de la Premier League, qui est relégable, à dix journées de la fin de la saison. Leicester n’a plus gagné depuis six matchs.

Rodgers était arrivé au King Power Stadium le 27 février 2019. Il a permis au club de terminer deux fois parmi les cinq premiers en Premier League et de remporter la première FA Cup de son histoire en 2021, année où il a ajouté de Community Shield à son palmarès.