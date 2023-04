Ce dimanche, vers 11h48, un accident a eu lieu à Tihange (Huy), avenue de Vianden.

Un homme, seul en cause, a perdu le contrôle de son véhicule, et s’est retrouvé coincé entre un mur et un arbre. L’homme, en état de choc, a dû être désincarcéré par la zone de secours Hemeco et transporté au CHRH.