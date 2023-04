La voiture de Sofiane Kiyine est passée au-dessus de celle de Karim à Flémalle: «J’ai cru que quelque chose était tombé du ciel»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jeudi dernier, en début de soirée, Sofiane Kiyine roule à vive allure sur le quai du Halage, à Flémalle, en direction de Huy. Il va alors s’engager dans le rond-point situé à hauteur du hall omnisports, sans freiner, et va percuter une bordure située sur le giratoire. La suite, on la connaît : la Mercedes du joueur de football verviétois va littéralement décoller avant de traverser un mur du hall, laissant un trou béant dans la structure et des dizaines de bouches bées.

À l’intérieur, c’est évidemment la stupéfaction. Si, fort heureusement, personne ne se trouvait pile à l’endroit où le véhicule a fini sa course, des joueuses terminaient leur entraînement de l’autre côté de la salle. À quelques secondes près, c’était le drame.

À l’extérieur aussi, l’accident n’a laissé personne de marbre, notamment les témoins directs qui ont vu le conducteur s’envoler dans les airs comme un célèbre personnage de Disney. C’est le cas de Karim Zoghlami, un habitant de Grâce-Hollogne qui se rendait chez sa belle-mère. Il a accepté de nous raconter ce qu’il a vécu ce soir-là.