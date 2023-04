La fin d’une longue attente pour Eden Hazard: le Belge rejoue en Liga et délivre même une passe décisive (vidéo)

Le Real, où Thibaut Courtois a passé une après-midi tranquille dans le but, a ouvert le score par Rodrygo à la 27e minute. Benzema y est ensuite allé d’un hat trick (29e, 32e, 36e) pour permettre aux Blancos de mener 5-0 à la pause. Carlo Ancelotti a fait sortir le Ballon d’Or à la 65e minute et l’a remplacé par Eden Hazard, dont la derniière apparition sous le maillot merengue datait du 3 janvier et un match de Coupe à Cacereno (D4).

Eden Hazard n’avait plus foulé les pelouses de Liga depuis le 11 septembre et 58 minutes jouées face à Majorque. Eden Hazard. L’ancien capitaine des Diables rouges avait ensuite joué en Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk (56 minutes) et Leipzig (15 minutes) mais Ancelotti n’avait plus fait appel à lui en championnat.