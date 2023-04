Lotte Kopecky a conservé sa couronne au Tour des Flandres

La 20e édition du Tour des Flandres féminin a été remportée en solitaire par Lotte Kopecky (Team SD Worx), dimanche à Audenarde. Après les 156,6 km, et treize monts, d’une course partie également d’Audernarde, la porteuse du dossard N.1, grâce à sa victoire l’an dernier, a laissé sa première poursuivante, son équipière Demi Vollering, à 36 secondes. La Néerlandaise a précédé au sprint ses six compagnes dans ce groupe de poursuivantes. La 3e place est revenue à l’Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). Comme quelques minutes plus tôt dans la course masculine, le dernier passage sur le Vieux Quarement a été décisif. La vice-championne du monde a décramponné sa dernière adversaire, l’Italienne Silvia Persico (UEA Team Emirates), avant d’effectuer un solo de 17 kilomètres jusqu’à l’arrivée.

De nombreuses attaques ont marqué la première partie de course qui s’est finalement déroulée en peloton groupé. La Néo-Zélandaise Ally Wollaston s’est isolée en tête dans le Wolvenberg, à 92 kilomètres du but. Wollaston a été récupérée. On retrouvait en tête de course, à quelque 60 kilomètres de l’arrivée avant d’aborder le Koppenberg (km 110) quatre coureuses: Kopecky, Persico, Marlen Reusser et Lorena Wiebes qui devait lâcher prise dans le Taaienberg (km 119). Elle chassa ensuite en compagnie de Vollering, Sierra, Niewiadoma, Brand, Van Anrooij et Longo Borghini.

Le duo Kopecky-Persico se retroiuva en tête à 26 kilomètres de l’arrivée, avec un avantage de 35 secondes. L’Anversoise a placé une accélération dans le Vieux Quaremont et a ensuite parfaitement géré son avantage.

Kopecky décroche à 27 ans sa 23e victoire pro sur route et la 3e cette année après le Nieuwblad et la Nokere Koerse. L’an dernier, elle avait battu la Néerlandaise Annemiek van Vleuten au sprint pour inscrire son nom au palmarès du Ronde.