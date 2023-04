Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tout petit, Maxime Farricelli adore la musique et apprend le solfège et la batterie. Mais le mix lui fait de l’œil, et dès qu’il le peut, il investit : « À 16 ans, j’ai fait mon premier job étudiant et, avec l’argent, j’ai acheté ma première platine. »

Pendant quelques mois, il apprend seul, avec l’aide d’internet. Et lorsqu’il se sent prêt, en septembre 2019, il se lance : « Personne n’allait m’attendre… Je suis allé démarcher le Duplex Bar, un bar à chicha de La Louvière. » Ça fonctionne. Une première expérience un peu chamboulée par le passage de la douane, mais ça ne le décourage pas : il devient DJ Max.