Ce dimanche à 14h38, une collision entre deux voitures s’est produite rue de la Forestière, à Brûly-de-Pesche. Quatre personnes, légèrement blessées, ont été transférées à l’IMTR de Loverval et au CSF de Chimay. Un véhicule de balisage des pompiers de Couvin et quatre ambulances provenant de Couvin, Cerfontaine, Phillipeville et Chimay ont été dépêchés sur place.