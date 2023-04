Benito Raman après la victoire d’Anderlecht à Eupen: «Un succès qui nous permet de rester dans la lutte pour les PO2»

Le Sporting a trouvé l’ouverture durant une de ses périodes fortes. Cette réalisation n’est en rien due au hasard. « Durant le repos, nous avons discuté ensemble pour voir de quelle manière nous allions délivrer les phases arrêtées », dit Raman. « Je savais comment me positionner et où attendre le ballon. Je ne me considère pas comme un buteur. Alors, je dois m’appliquer pour trouver le chemin des filets ».