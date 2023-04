Wout van Aert pas abattu après sa 4e place au Tour des Flandres: «Je retournerai au combat à Paris-Roubaix»

«La course a été très chaotique, il y a eu beaucoup de chutes», a expliqué Wout van Aert à Sporza. «J’étais venu pour gagner mais cela n’a pas été possible». Le leader de Jumbo-Visma a dû lâcher prise sur une accélération dans le Kruisberg/Hotond (km 27) de van der Poel et Pogacar.

«Les choses ont longtemps été à notre avantage, avec Nathan van Hooydonck dans le groupe de tête assez dangereux. Il ne fallait donc pas rouler ni devant ni dans la poursuite. Mais les choses ont tourné au combat d’homme à homme plus vite que prévu. Et van der Poel et Pogacar ont vite montré qu’ils étaient les plus forts», a poursuivi l’Anversois, s’avouant surpris par l’attaque cinglante de Mathieu van der Poel dans le Kruisberg. «Je regrette pour mon équipe de ne pas être sur le podium. Mais je tourne la page dès demain. Je ne vais pas me lamenter car dans une semaine je retourne au combat à Paris-Roubaix.»