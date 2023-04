Les caméras de RTL s’invitent au commissariat de police à Verviers

La 5e saison de l’émission de RTL « Au commissariat » a repris du service ce vendredi 31 mars. Les spectateurs ont pu retrouver Caroline Fontenoy à la présentation et les coulisses de la police de proximité. Petite nouveauté pour cette nouvelle saison : le Service d’Aide aux Victimes (SAPV) est présent et mis en avant. Une façon de faire connaître le service et l’accompagnement des victimes qu’il propose.

Pour ce premier épisode, RTL s’est invitée à la zone de police Vesdre, à Verviers. Les policiers filmés se sont prêtés au jeu de l’émission et ont rejoué les événements d’un drame qui s’est déroulé en octobre 2016 : le meurtre d’Anny Ku, dont le corps a été retrouvé dans les bois à Pepinster. Le meurtrier de celle-ci, Thierry Tiquet, a écopé de 20 ans de prison devant la cour d’appel de Liège.