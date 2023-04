À Ostende, le Standard a pris ses responsabilités au sein du Top 8

Dans le chef de Ronny Deila, il y a des signes qui ne trompent pas. Depuis toujours, le Norvégien est resté mesuré, prudent au moment d’évoquer les ambitions du Standard. Le Top 8 d’abord, le Top 4 peut-être, sans jamais s’enflammer, comme s’il savait mieux que personne que ses joueurs étaient capables du pire comme du meilleur, quel que soit l’adversaire en face. Illustration samedi soir à Ostende, où le club liégeois a fait la différence en moins de vingt minutes (trois occasions, trois buts) avant de faire preuve de suffisance. « Nous étions dans une sorte de confort », reconnaît Steven Alzate concernant la deuxième mi-temps des siens. Mais au final, après avoir vu son groupe décrocher les trois points à la Côte, Ronny Deila a cette fois-ci pu relâcher la pression. « Je n’aime pas prendre une chose pour acquis, mais j’avais vu les performances d’Ostende contre Bruges, Charleroi et Louvain, je m’attendais à un déplacement difficile. Aujourd’hui, je peux dire que nous sommes dans une situation confortable dans la course au Top 8. Ces joueurs ne s’arrêtent pas, ils continuent à vouloir gagner, encore et encore. » 1 Trois buts en moins de vingt minutes : le Standard apprend à réussir ses entrées

Quelques heures auparavant, les succès du Cercle de Bruges et du Sporting de Charleroi avaient rajouté un peu de pression sur les épaules des Standardmen. Le vent, la pluie et le caractère imprévisible d’une équipe en perdition mais qui avait réussi à infliger un cinglant 3-0 au Club de Bruges, étaient d’autres éléments à prendre en compte pour les Liégeois. Au final, le Standard a assuré l’essentiel grâce à un début de rencontre canon. « Nous voulions démarrer à fond, comme le coach l’avait demandé », révèle Merveille Bokadi. « Jouer au sol et mettre de la vitesse pour leur faire mal d’entrée, c’était le plan. » À force d’insister sur ce point-là, Ronny Deila commence à en récolter les fruits puisque le Standard a marqué quatre de ses six derniers buts dans les premières vingt minutes, alors qu’avant cela, il n’avait inscrit que cinq buts dans le premier quart d’heure.

2 Tous les feux sont au vert dans la lutte pour le Top 8… voire plus

Ronny Deila voulait des « tueurs » sans pitié devant le but, il a donc été entendu à Ostende ! Secouer Noah Ohio après sa sortie du terrain remarquée à Bruges aura peut-être provoqué un déclic chez le Hollandais, auteur d’un doublé samedi soir. Malheureusement, celui-ci a quitté la Côte avec un gros bandage sur le genou, un méchant coup qui l’a contraint à sortir plus tôt dans le match (« Je ne le sentais plus à 100 % », dit Deila). Avec lui, le Standard peut-il se mettre à rêver plus grand ? « Honnêtement, on ne regarde pas le classement », assure Merveille Bokadi. « Je ne sais même pas ce qu’a fait Gand (NDLR : 0-5 à Seraing samedi). Ah, ils ont gagné ? Bon, ça va être difficile, mais tant que c’est possible… Si on fait un neuf sur neuf, on ne sait jamais. » Longtemps tabou, le Top 4 n’est aujourd’hui qu’un sujet d’échanges verbaux assez brefs, même si contrairement au staff, les joueurs sont quelques-uns à encore y croire. « Nous continuons à regarder vers l’avant. Il faut tout gagner… Rien n’est impossible », affirme Steven Alzate, l’un des derniers à avoir la foi. 3 Ronny Deila est convaincu que le Standard va prendre des points à domicile