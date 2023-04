«Top Chef 2023», les pépites de Twitter (épisode 5): le hold-up de César et un Glenn Viel monté sur ressort

14 ans que ça dure et on n’a toujours pas trouvé la date de péremption. « Top Chef », ça vieillit comme le bon vin. Cette année encore, l’émission met Twitter en ébullition. Et comme on vous aime bien, on vous a sélectionné la crème de la crème du cinquième épisode. À savourer sans modération (bon, on arrête les références culinaires, ça devient lourd).

Cette semaine, les onze candidats toujours en lice avaient pour mission de battre quatre Meilleurs Ouvriers de France, au cours de quatre épreuves ultra-techniques. Ah tout de suite, ça change des kebabs et des frites des semaines précédentes. Et comme s’il n’y avait pas assez de pression, les participants étaient également jugés par des MOF !