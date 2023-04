Exaspérant, omniprésent, empathique... voici ce que les membres du MR pensent réellement de Georges-Louis Bouchez: «Cela reste compliqué pour lui de ne pas être dans une forme de provocation»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nombreux sont ses adversaires politiques qui ne peuvent plus le voir en peinture. La relation n’est pas non plus toujours apaisée avec certains journalistes ou observateurs de la vie politique. Et en interne ? Comment Georges-Louis Bouchez est-il perçu dans le parti qu’il préside ? Nous avons posé la question à une série de membres du MR, élus ou collaborateurs. Plusieurs nous ont demandé l’anonymat, ce qui était la garantie pour « libérer leur parole ». Ce qui ne signifie pas qu’ils en ont parlé uniquement en négatif.