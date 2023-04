Très bon bilan pour la Foire du livre de Bruxelles avec près de 80.000 visiteurs

Aux côtés des auteurs et autrices à très grand succès pour lesquels les files ont parfois dû être contingentées, comme pour Mélissa da Costa ou pour Amélie Nothomb que le public attendait fidèlement, une programmation ambitieuse et éclectique a rassemblé un public curieux. Amandine Dhée, Beata Umubyeyi Mairesse, Antoine Wauters, Caroline Lamarche, Makenzy Orcel, le Québécois multiprimé Alain Farah, le Suisse Bruce Hofmann, ont tous et toutes fait salle comble.

La littérature du réel, avec Christophe Boltanski ou Adèle Van Reeth, a touché sa cible. Enfin, Noëlle Michel, la nouvelle voix belge de l’imaginaire, ou encore Pierre Raufast, Claire Garand, Léo Henry et bien sûr l’auteur culte Pierre Bordage, ont toutes et tous incarné la thématique, Osons l’imaginaire. Une ouverture à la littérature de genre que la Foire du livre poursuivra et amplifiera.