L’endroit de la «Covid partouze» gay à Bruxelles, mêlant l’homme politique József Szájer, est devenu un lieu de culte pour les touristes hongrois: «Les avant-toits de Szájer à Bruxelles sont devenus un lieu de pèlerinage»

Cela avait été « l’information » de cette fin d’année 2020 où on ne parlait que du Covid. Souvenez-vous, en plein confinement, une horde de policiers bruxellois avait débarqué dans un appartement situé dans le centre de Bruxelles. À l’intérieur, une grosse vingtaine d’hommes s’amusait dans le plus simple appareil. Certains avaient tenté de fuir par les toits. C’était le cas de József Szájer qui, à l’époque, était parlementaire européen et membre du parti de Viktor Orban, « Fidesz ». Cerise sur gâteau, on avait trouvé de la drogue dans le sac à dos de l’avocat qui avait démissionné sur-le-champ. Pour cette infraction, il avait dû s’acquitter d’une amende.

L’ex-parlementaire hongrois. - Reuters

Depuis, l’homme à la barbe impressionnante est devenu une icône dans la communauté gay. On a même vu des affiches fleurir dans certaines villes européennes, comme à Rome où on le dépeint torse nu et vêtu d’un harnais. Rappelons que le parti « Fidesz » n’est pas vraiment l’ami des homosexuels. Au contraire, il a réduit leurs droits en Hongrie.