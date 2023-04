«Je vais faire une troisième chimio»: Florent Pagny s’exprime sur la rechute de son cancer du poumon

Florent Pagny était l’invité de Laurent Delahousse, ce 3 avril, dans « 20h30 le dimanche » sur France 2, à l’occasion de la sortie de son autobiographie « Pagny par Florent ». Dans ce livre qui paraît le mercredi 5 avril et dont il a démarré l’écriture avant l’annonce de son cancer du poumon, le chanteur se confie sur tout un tas de sujets : sa carrière, l’amour, le fisc. Plusieurs extraits sont parus ce dimanche dans la presse, en France. La star évoque également la maladie et les premiers signes du cancer qui ont eu le don de l’inquiéter. À commencer par cette toux de plus en plus présente : « C’est surtout lorsque je fume mon pétard qu’elle survient. Je commence à penser que quelque chose ne va pas. Fumer devient si désagréable que j’arrête (…) Lorsque l’information tombe, je suis assommé. Je me prends une claque qui me fout en l’air avant de me plaquer au sol, la gorge si serrée que j’ai du mal à respirer. La terre s’effondre. »

Après une rémission en juin 2022, Florent Pagny prenait le décision de rentrer en Patagonie, où il vit une large partie de l’année avec son épouse, Azucena. « C’était bien, j’avais fait mon traitement. Ça avait super-bien marché, c’est juste que j’ai fait un peu le con pendant quatre-cinq mois », a-t-il expliqué à Laurent Delahousse. « Il y a eu cette rechute. Maintenant, ça fait un mois et demi. En fait, le cycle de l’immunothérapie a une valeur de quatre mois. Et chez moi, au cinquième mois, une nuit, ça s’est déclenché. J’ai toussé toute la nuit. Avec ce qui m’était arrivé, je suis tout de suite monté dans un avion pour aller contrôler. Et j’ai vu qu’il y avait un ganglion qui avait fixé. »