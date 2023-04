Un voleur filmé par la Polyclinique de Heusy: il s’enfuit avec… une taque sous le bras

Non, ce n’est pas un poisson d’avril. Pourtant ça pourrait. Ce dimanche, la Polyclinique de Heusy, installée avenue de Spa, à côté du Delhaize, a diffusé sur les réseaux sociaux des images surprenantes émanant d’une caméra de surveillance qui donne directement sur son parking. Celles-ci ont été prises à 16 h 20 ce samedi 1er avril.

On y voit un homme, vêtu d’un pantalon de training et d’une casquette, entrer tranquillement dans le parking vide. Il se dirige vers le fond du parking, sort de sa poche ce qui doit être une pince, retire la taque d’une chambre de visite et repart avec cette dernière sous le bras, comme si de rien était.