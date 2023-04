Suite à son succès à Forges, Mominoise voit le titre lui tendre les bras en P4H Hainaut

Avec un point de retard et un match de plus sur leurs adversaires du jour, les locaux n’avaient d’autre choix que de s’imposer ce dimanche, mais les Momigniens ne l’ont pas entendu de cette oreille et en ont profité pour s’ouvrir une voie royale vers le titre. « Je félicite Mominoise pour son titre car il a gagné le match qu’il fallait », admettait bon joueur le T1 local, Luc Quertinmont, après le match perdu par son équipe, qui n’a pourtant pas démérité. « On a manqué de réussite. On a raté un penalty à la 30e alors que le score était toujours de 0-0 et dès qu’ils ont marqué, on a frappé sur le poteau. À quinze minutes de la fin, un de leurs défenseurs a aussi sauvé la balle sur la ligne de la tête. On aurait très bien pu revendiquer le nul, voire la victoire avec un peu de chance, mais la roue a tourné du côté de Mominoise. Je suis déçu, mais pas de mon équipe car elle a tout donné. À présent, on va se concentrer sur le tour final. »