Philippe Albert revient sur le succès de l’Union face à Saint-Trond: «Il ne faudrait pas que l’énergie dépensée vienne à manquer dans les moments cruciaux»

1 Les Europe Playoffs vont peut-être se jouer sur une affaire qui aurait dû être classée depuis longtemps.

« Je pars du principe que le Club Brugeois a gaspillé trop de points, notamment avec Scott Parker, et sera dans les Europe Playoffs. Le Standard a ramené trois points cruciaux d’Ostende, mais tout le monde ou presque a gagné derrière lui. 20 minutes de rêve ont suffi aux Rouches dans des conditions compliquées (vent, pluie) face à une équipe ostendaise qui n’a qu’un engagement physique exagéré à opposer pour compenser son manque de qualité. Cela nous promet des Europe Playoffs très intéressants avec Bruges, le Standard, sans doute Westerlo, Anderlecht ou le Cercle ou Charleroi. Ne perdez pas de vue le Cercle qui a le calendrier le plus facile. Mais il y a aussi ce fameux paramètre du dossier du match Charleroi-FC Malines qui doit passer devant la CBAS le 7 avril prochain. J’espère qu’on aura un verdict très vite… mais en fait cette affaire aurait dû être classée depuis des mois. On va encore être la risée avec cette histoire. Si cela avait été résolu plus vite, tout le monde serait encore concentré sur les matches qu’il leur reste à jouer. Je comprends la démarche des clubs, ils sont maintenant quasiment tous devant la CBAS. Ils font le job sur le terrain mais ils sont victimes des instances… »