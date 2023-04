Surprise pour les fans au concert d’Ed Sheeran à Paris dimanche soir: Vianney a rejoint la star sur scène! (VIDEO)

Ed Sheeran réalise une mini-tournée dans le cadre de la sortie de son prochain album « Subtrack », dont la sortie est prévue pour le 5 mai. Outre des dates en Angleterre, deux concerts continentaux ont été programmés. Le premier à Paris, ce dimanche 2 avril, et le second, à Berlin, le 17 avril. Ed Sheeran reprendra sa tournée des stades le 6 mai à Arlington aux Etats-Unis. Tournée qui prendra fin le 23 septembre à Inglewood (Los Angeles).

Après avoir rempli deux fois le Stade de France (196.000 spectacteurs) les 29 et 30 juillet 2022, ce concert unique à l’Accor Arena offrait une opportunité pour ses fans d´assister à un concert exceptionnel au cours duquel deux titres du nouvel album ont été dévoilés avec, cerise du le gâteau, les retrouvailles entre le chanteur anglais et Vianney pour leur duo « Call on me ».