Un lundi bien ensoleillé et lumineux mais frais avec des maxima jusqu’à 10 degrés

Lundi

Le ciel sera ensoleillé et bien lumineux avec des maxima de 5 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et de 9 ou 10 degrés dans de nombreuses régions. Un vent modéré de secteur est à nord est accentuera la sensation de fraîcheur.

Ce soir

La nuit prochaine sera à nouveau étoilée et bien froide avec des gelées dans la plupart des régions. Les températures redescendront entre 3 et localement 6 degrés en Ardenne et en Campine, et entre 0 et 2 degrés dans les autres régions. Le vent d’est à nord-est faiblira.