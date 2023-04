Le prix du pétrole s’envole après l’annonce d’importantes coupes de production

Dans les premiers échanges en Asie, le prix du baril de WTI américain grimpait de 5,74 % à 80,01 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord de 5,67 % à 84,42 dollars.

Cette coupe annoncée dimanche par l’Irak, l’Algérie, l’Arabie saoudite, les Émirats Arabes Unis, Oman et le Koweït débutera en mai et perdurera jusqu’à la fin de l’année. Elle signifie au total une baisse de la production d’environ un million de barils par jour (bpj), soit la plus importante réduction depuis octobre.