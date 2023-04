Eddy Merckx impressionné par la victoire Tadej Pogacar sur le Tour des Flandres: «Il entre dans la cour des grands»

En remportant le Tour des Flandres, ce dimanche, Tadej Pogacar est entré dans un cercle très fermé. Après Louison Bobet et Eddy Merckx, le Slovène est le troisième coureur à avoir remporté le Tour des Flandres et le Tour de France. Un exploit salué par le Cannibale.

Interrogé par la performance du Slovène dans les pages de Het Laatste Nieuws, Eddy Merckx a expliqué : « Non seulement il gagne, mais regardez sa façon de rouler, son style, mais surtout son courage pour réaliser une telle attaque. Il entre de plain-pied dans la cour des grands. Il élève le niveau de ce sport comme on l’a rarement fait auparavant. C’est un coureur complet. Il peut tout faire sur un vélo et il a aussi le tempérament pour prendre la course en main. »