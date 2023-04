Une famille vivait totalement isolée du monde extérieur en Espagne, avant que l’aînée de 24 ans ne s’échappe: les enfants, sans papiers, n’étaient autorisés à sortir que pour faire les courses

Alors qu’un couple originaire des Pays-Bas retenait leurs enfants de 18 et 24 ans dans une ferme isolée à Gérone, en Espagne, l’aînée s’est échappée pour obtenir de l’aide auprès de voisins.

Les deux enfants n’avaient pas de papier et n’étaient pas scolarisés, rapporte le média espagnol El Punt Avui. Ils n’étaient en fait autorisés à sortir que pour faire les courses et ne fréquentaient que leurs parents et leurs oncles, habitant dans des maisons voisines.