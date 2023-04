Bruxelles Mobilité lance son programme d’asphaltage 2023

« Nous investissons chaque année 10 millions dans l’entretien de nos routes et pistes cyclables. C’est important, car de la qualité des voiries dépend non seulement le confort mais aussi la sécurité de tous : piétons, cyclistes, motards et automobilistes. Et ces interventions ont été également l’occasion d’inclure des améliorations : création d’îlots et coussins berlinois pour améliorer la sécurité routière, pistes cyclables de couleur ocre, nouveaux types de potelets et des séparateurs pour sécuriser les usagers faibles… », déclare Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité et des Travaux publics.